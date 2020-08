Lidl obniża ceny na sezonowe owoce i warzywa

Polskie jeżyny są w specjalnej ofercie: -80% na drugie opakowanie, przy zakupie dwóch (3,59 zł zamiast 5,99 zł/1 opak. /125 g). W specjalnej ofercie znajdziemy także polskie truskawki (9,99 zł /1 opak./750 g), polskie borówki (6,99 zł zamiast 8,99 zł /1 opak. /225g) oraz arbuzy (1,49 zł zamiast 2,49 zł /kg), białe winogrona (4,99 zł zamiast 9,99 zł /kg) i bio banany (4,79 zł zamiast 5,99 zł /kg).

50-proc. przeceną zostały objęte polskie ogórki gruntowe, które kupimy w cenie 3,49 zł zamiast 6,99 zł/kg. W ofercie znajdziemy również polski chrzan w przecenie aż 50%, w cenie 7,49 zł zamiast 14,99 zł/kg oraz polski bio czosnek w cenie 3,79 zł zamiast 4,99 zł (1 opak. /2 szt.). Dodatkowo w promocji będą też polskie bio pomidory (14,99 zł/kg).

Oferta obowiązuje od 3 do 5 sierpnia lub do wyczerpania zapasów we wszystkich sklepach sieci Lidl Polska.

