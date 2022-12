Handel

Lidl ogłasza wielkie czyszczenie magazynów. Artykuły do domu przecenione do 80 proc.

Autor: AK

Data: 27-12-2022, 12:05

Tuż po Świętach, we wtorek 27 grudnia, w sklepach Lidl rozpoczynają się wielkie obniżki cen – artykuły kuchenne, narzędzia i akcesoria do domu, będą tańsze o nawet 80%. Co zaoferuje sieć?

Pilarka ukosowa - jeden z przecenionych towarów w Lidlu/ fot. mat. prasowe