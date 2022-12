8 grudnia, Lidl Polska otworzy swój kolejny sklep w Lublinie. Gdzie będzie się znajdował, w jakich godzinach będzie czynny, jakie atrakcje czekają na klientów i jakie rozwiązania zastosowano w nowym sklepie?

Lidl rozszerza sieć sklepów w woj. lubelskim, fot. shutterstock

Nowy sklep Lidl w Lublinie jeszcze w grudniu

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Lublinie, zlokalizowany przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 17, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostaną zatrudnione 24 osoby.

Nowy Lidl w Lublinie. Godziny otwarcia

Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00.

Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 87 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów będą czekać atrakcje, w tym minifestyn z darmową kawą, herbatą i przekąskami.

Lidl z ekologicznymi rozwiązaniami

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania, m.in.:

• odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych,

• energooszczędne oświetlenie LED,

• pompy ciepła.

Powyższe rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl