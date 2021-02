Lidl opracowuje standard bioróżnorodności dla producentów owoców i warzyw

Auchan rozszerza partnerstwo z Too Good To Go

Firma Lidl Polska jest świadoma swojej odpowiedzialności za ochronę ekosystemów. Utrata bioróżnorodności stanowi egzystencjalne zagrożenie dla ekosystemów, dlatego rozwijając pierwszy standard bioróżnorodności dla rolnictwa konwencjonalnego, Lidl przyczynia się do jej ochrony.

Lidl współpracuje z uznanymi międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie zrównoważonych systemów żywnościowych i rolnictwa. Partnerami sieci są: Sustainable Food Systems (SFS) – w roli lidera projektu, jak również Global Nature Fund (GNF), Bioland, przedstawiciele producentów rolnych, organizacji pozarządowych oraz uniwersyteccy. Wielostronne zaangażowanie partnerów uwzględnia różne punkty widzenia. Rozszerzony standard rolniczy GLOBALG.A.P., jest opracowywany dla wszystkich uczestników rynku, od producentów po dystrybutorów.

Międzynarodowy standard GLOBALG.A.P. obejmuje dobre praktyki rolnicze dla wszystkich form produkcji rolnej. Dzięki rozszerzeniu standardu o aspekt bioróżnorodności (biodiversity) producenci owoców i warzyw będą mogli w ramach corocznego audytu skontrolować swoje praktyki rolnicze pod kątem ochrony bioróżnorodności, podkreślić swoje zaangażowanie oraz zainspirować innych uczestników rynku.

Lidl Polska podkreśla także swoją rolę innowatora w zakresie budowania asortymentu owoców

i warzyw. Sieć jako pierwsza wprowadziła do oferty owoce i warzywa znakowane naturalnym światłem – bio seler, bio pietruszkę, bio marchew oraz bio awokado, co przyczyniło się do „rozpakowania” bio artykułów z plastikowych opakowań. Na „Ryneczku Lidla” znajdziemy także specjalny asortyment dedykowany najmłodszym klientom, w tym słodkie jabłka grójeckie odmiany royal gala, banany w mniejszym rozmiarze dla dzieci, minimarchewki oraz słodkie minipapryczki bezpestkowe – wszystko dostosowane do mniejszych apetytów i mniejszych rączek.

Lidl pioniersko wprowadził także bio ziemniaki i bio cebulę w ekologicznych, biodegradowalnych opakowaniach oraz sklasyfikował rodzaje ziemniaków zgodnie z przeznaczeniem, tak aby ułatwić klientom zakup (ziemniaki do pieczenia, ziemniaki mączyste, ziemniaki sałatkowe, ziemniaki do gotowania). Sieć Lidl Polska może się także poszczycić, że wypromowała na rynku polskim takie artykuły jak – pomidory czekoladowe, pomidory żółte, pomelo czerwone, sałatę masłową w doniczce, bio czosnek czy bio zioła różnego rodzaju i wiele innych.

