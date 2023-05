29 maja Lidl Polska rusza z nową kampanią Zadbajmy o siebie. Wspólnie z Anną i Robertem Lewandowskimi sieć zachęca do budowania zdrowych nawyków.

Lidl oraz Anna i Robert Lewandowscy z kolejną akcją, fot. materiały prasowe

Lidl Polska wraz z Anną i Robertem Lewandowskimi z nową kampanią

Jesienią 2022 r., Lidl Polska wraz z Anną i Robertem Lewandowskimi wspierali polskie placówki edukacyjne w ramach akcji „Szkoły pełne talentów”. W akcji udział wzięło ponad 10 000 szkół, które zyskały nowy sprzęt, a także miały okazję do integracji i działania we wspólnej sprawie. Tym razem sieć postanowiła skoncentrować się na kształtowanie pozytywnych nawyków u wszystkich Polaków. Główny cel działań stanowi wspieranie zdrowia w każdym aspekcie życia.

Na czele „drużyny Lidla” stoją ambasadorowie – Anna i Robert Lewandowscy, ale zaangażowani są także eksperci z różnych dziedzin: dietetyczka Dominika Hatala, psycholożka Magdalena Chorzewska oraz trener Jakub Głąb.

Dzięki poradom specjalistów można dowiedzieć się, jak komponować zdrowe posiłki, dlaczego warto być aktywnym, jak dbać o relacje rodzinne czy skąd czerpać energię do podejmowania codziennych wyzwań. W każdym tygodniu sieć zaproponuje produkty, które będą wspierać Polaków w lepszym odżywaniu.

Anna Lewandowska: zachęcam do zbilansowanej diety

- Zdrowie to jedna z największych wartości w naszym życiu. To podstawa nie tylko do osiągania sportowych sukcesów, ale również do dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Dlatego od lat zachęcam do zmiany naszych codziennych nawyków na zdrowsze, a więc aktywności fizycznej, zdrowej i dobrze zbilansowanej diety oraz regeneracji – mówi Anna Lewandowska.

Robert Lewandowski: Budowanie nawyków to mozolna praca

- Dla zachowania zdrowia warto codziennie podejmować wysiłek. Budowanie nawyków to bardzo trudna i mozolna praca, ale z czasem jest coraz łatwiej, a obserwowanie zmiany przynosi wiele satysfakcji. Ważne, żeby podjąć pierwszy krok – to od niego wszystko się zaczyna – a następnie być konsekwentnym w swoim działaniu – mówi Robert Lewandowski.

W ramach kampanii zostały wykorzystane narzędzia komunikacji 360. Informacje na temat akcji można znaleźć w telewizji, radio, digitalu, nośnikach OOH, a także we własnych kanałach Lidl Polska, takich jak gazetki, social media czy YouTube. Za realizację odpowiada agencja GPD.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl