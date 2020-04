Lidl otwiera 20. sklep w Łodzi

- Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus. Jest to skrojone na miarę narzędzie pomagające zarządzać domowym budżetem, oferujące liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Za sprawą e-paragonów klienci mogą kontrolować swoje wydatki i nie potrzebują kolekcjonować ich papierowych wersji. Z aplikacji korzystają już ponad 4 miliony użytkowników, a niedługo pojawi się w niej także możliwość wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.