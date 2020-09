Lidl otwiera cztery nowe sklepy

Allegro publikuje prospekt. Cena za akcję od 35 do 43 zł

Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep w Józefosławiu ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 28 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 21:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 98 miejsc parkingowych.

Placówka w Bydgoszczy ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1350 mkw i zatrudnia 20 osób. Będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Posiada 120 miejsc parkingowych.

Lidl we Wrocławiu ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1270 mkw. Zatrudniono 25 osób. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Przygotowano 112 miejsc parkingowych.

W Łodzi placówka ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 1350 mkw i zatrudnia 26 osób. Będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Klienci będą mogli korzystać z 85 miejsc parkingowych.

