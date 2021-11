Lidl otwiera cztery sklepy

25 listopada Lidl otworzy 25. sklep w Łodzi, przy ul. Konstytucyjnej 1B, nowy obiekt w Kielcach, przy ul. Piekoszowskiej 85, pierwszy sklep w Środzie Śląskiej, przy ul. Wrocławskiej 16 oraz nową placówkę w Żorach, przy alei Zjednoczonej Europy 33.

Lidl otwiera cztery sklepy. Fot. mimpki/Shutterstock.com

Lidl w Łodzi

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Łodzi, przy ul. Konstytucyjnej 1B, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 24 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 120 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będą liczne promocje na artykuły spożywcze oraz przemysłowe.

Lidl w Środzie Śląskiej

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Środzie Śląskiej, przy ulicy Wrocławskiej 16, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 25 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 85 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będzie riksza kawowa, strefa hot-dogów oraz ciekawe atrakcje dla dzieci: bajkowa maskotka, a także skręcanie balonów.

Lidl w Kielcach

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Kielcach, przy ulicy Piekoszowskiej 85, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1300 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 28 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22.00, a w niedziele od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 98 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będzie kawomat.

Lidl w Żorach

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Żorach, przy alei Zjednoczonej Europy 33, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 26 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele od 8:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 106 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będą hostessy rozdające aromatyczną kawę, a także liczne promocje.