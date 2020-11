Lidl otwiera cztery sklepy jednego dnia

Grupa Chorten rozszerzyła sieć na Mazowszu do 300 sklepów

Nowy sklep sieci Lidl w Kolonii Lesznowoli, przy ul. Słonecznej 187 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 30 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 21:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 60 miejsc parkingowych.

Sklep w Zielonce, przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33A ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 30 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Klienci będą mogli korzystać ze 100 miejsc parkingowych.

Placówka w Trzciance, przy ul. Grunwaldzkiej 9 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 1070 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 25 osób. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 19:00. Przygotowano 110 miejsc parkingowych.

Nowy sklep w Opatowie, przy ul. Sienkiewicza 43 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 1070 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 18 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00. Na klientów czeka 103 miejsc parkingowych.

W placówkach wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.:

instalację ogrzewania wykonaną w oparciu o gruntowe pompy ciepła,

odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystany na cele ogrzewania obiektu,

pełne energooszczędne oświetlenie LED – zarówno wewnątrz obiektu jak i na parkingu wraz ze sterowaniem oświetleniem mającym na celu optymalizację jego zużycia.

