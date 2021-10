Lidl otwiera czwarty sklep w Kaliszu

21 października, Lidl otworzy swój czwarty sklep w Kaliszu, przy ul. Stawiszyńskiej 26.

Data: 19-10-2021, 09:25

Lidl otwiera czwarty sklep w Kaliszu, fot. shutterstock

Lidl otwiera kolejny sklep w Kaliszu

Lidl współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Kaliszu, przy ul. Stawiszyńskiej 26, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1130 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 22 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać

z 45 miejsc parkingowych.

W dniu otwarcia dla klientów sklepu przy ulicy Stawiszyńskiej jest przygotowana specjalna gazetka, która będzie dystrybuowana na terenie Kalisza. Promocje będą dostępne od dnia otwarcia. Na niektóre produkty będą ograniczone czasowo np. przez tydzień lub do wyczerpania zapasów.

Lidl stawia na panele fotowoltaiczne

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in. pompy ciepła połączone z geotermią jako odnawialne źródło energii. Jest to flagowy projekt stosowany w sieci od wielu lat, przynoszący znaczne oszczędności energii oraz redukcję szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla.

Planowany jest również montaż fotowoltaiki jako bezemisyjnego źródła produkcji energii elektrycznej. Od tego roku nowo wybudowane sklepy będą posiadać instalację fotowoltaiczną, a dodatkowo zostanie ona zainstalowana w 60 istniejących placówkach, co oznacza, że w 2021 roku sieć osiągnie liczbę ponad 120 obiektów z takim rozwiązaniem.

Powyższe rozwiązania mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.