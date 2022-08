Lidl otwiera dwa nowe sklepy. Gdzie powstały placówki w Serocku i Gdyni?

Autor: AT

Data: 16-08-2022, 13:25

Lidl Polska rozwija sieć sklepów. Już w czwartek, 18 sierpnia, Lidl otworzy kolejne obiekty: w Gdyni i Serocku.

Lidl otwiera dwa nowe sklepy. Gdzie powstały placówki w Serocku i Gdyni? fot. pixabay

Pierwszy Lidl w Serocku

Firma Lidl Polska już w czwartek, 18 sierpnia otworzy swój pierwszy obiekt w Serocku, przy ul. Warszawskiej 66. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

W nowo otwartych sklepach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla” (w tym także szeroki wybór BIO), pieczywa z „Piekarni w sercu Lidla”, a także chętnie wybieranych przez konsumentów marek takich jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał oraz szerokiego asortymentu produktów w „Strefie Wege”, jak również kosmetyków wegańskich marki „Cien Food For Skin”. W asortymencie sklepów znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe.

Gdzie znajduje się Lidl w Serocku?

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Serocku, przy ul. Warszawskiej 66, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1100 mkw. W obiekcie zatrudniono 26 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 6:00 do 22:00, od piątku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 110 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będą wyjątkowe atrakcje, w tym strefa grillowa, riksza kawowa, gry i zabawy dla najmłodszych.

Kolejny Lidl w Gdyni

Już w czwartek, 18 sierpnia, Lidl otworzy kolejny obiekt w Gdyni, przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 293. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Gdyni, przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 293, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1300 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 19 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 i od 9:00 do 18:00 w niedziele handlowe. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 101 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będą wyjątkowe atrakcje, w tym riksza kawowa.