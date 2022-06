Lidl otwiera kolejne placówki. Podkreśla aspekt energooszczędny i ekologiczny

Autor: MB

Data: 21-06-2022, 08:36

Lidl rozwija sieć sklepów. Kolejny obiekt pojawi się w Warszawie przy ulicy Jana Kasprowicza 117. Sklep wyposażony będzie w gruntowe pompy ciepła, oświetlenie w technologii LED oraz system odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych, dzięki którym będzie energooszczędny i ekologiczny.

Lidl Polska rozwija sieć sklepów, mając na uwadze troskę o środowisko. / fot. shutterstock

Lidl otwiera kolejnesklepy

W nowo otwartych sklepach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla” (w tym szerokiego wyboru produktów BIO), pieczywa bez konserwantów z „Piekarni w sercu Lidla”, a także porduktów takich marek jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał, produktów ze „Strefy Wege” oraz kosmetyków wegańskich marki „Cien Food For Skin”. W asortymencie sklepów znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Fot. Lidl

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Warszawie przy ulicy Jana Kasprowicza 117 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1716 mkw. W placówce zatrudnione zostały 34 osoby. Sklep będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 21:00.