Lidl Polska rozwija sieć sklepów. W czwartek, 15 września, Lidl otworzy swój pierwszy obiekt w Barczewie.







Lidl Polska rozwija sieć/fot. pixabay

Lidl otwiera kolejne sklepy

Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów, jak i mniejszych, lokalnych dostawców.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Barczewie, przy ulicy Wojska Polskiego 31A, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1068 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 24 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 74 miejsc parkingowych.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Dzisiaj w 31 krajach funkcjonuje około 11.550 sklepów Lidl, a w Polsce około 800.

