Lidl otwiera ósmy sklep w Częstochowie

Prezes Intermarché: Planujemy wprowadzić koncept Power we wszystkich supermarketach

Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci Lidl w Częstochowie ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1300 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych ponad 20 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 82 miejsc parkingowych.

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.: instalację ogrzewania wykonaną w oparciu o gruntowe pompy ciepła.

