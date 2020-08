Lidl otwiera siódmy sklep w Gorzowie Wielkopolskim

Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla”, pieczywa bez konserwantów „Chrupiące z Pieca”, a także marek takich jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał, produktów w „Strefie Wege”, jak również kosmetyków wegańskich marki „Cien Food For Skin”. W asortymencie sklepu znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe.

Firma Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci Lidl w Gorzowie Wielkopolskim ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 1065 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 21 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 110 miejsc parkingowych.

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.:

• instalację ogrzewania wykonaną w oparciu o gruntowe pompy ciepła,

• odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystany na cele ogrzewania obiektu,

• pełne energooszczędne oświetlenie LED – zarówno wewnątrz obiektu jak i na parkingu wraz ze sterowaniem oświetleniem mającym na celu optymalizację jego zużycia.



