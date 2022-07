Lidl otwiera sklep w Pawłowicach

Autor: MB

Data: 26-07-2022, 11:16

W czwartek 28 lipca Lidl otworzy swój pierwszy obiekt w Pawłowicach.

W czwartek 28 lipca Lidl otworzy swój pierwszy obiekt w Pawłowicach.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Pawłowicach, przy ul. Zjednoczenia 6a, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W sklepie zostały zatrudnione 22 osoby.

Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 i od 9.00 do 18.00 w niedziele handlowe. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 108 miejsc parkingowych.

- By ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.