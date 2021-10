Lidl otwiera sklepy 31 października. Płaci dodatek pracownikom

Lidl otworzy sklepy, które pełnią funkcję placówki pocztowej, w niedzielę, 31 października. Pracownicy, którzy tego dnia będą pracować w sklepach oraz magazynach, otrzymają do 100 zł brutto specjalnego dodatku.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 27-10-2021, 09:35

Lidl otwiera sklepy 31 października, fot. REPORT / Shutterstock.com

Lidl otwiera sklepy w niedziele

Ze względu na komfort oraz bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Lidl Polska otworzy sklepy, które pełnią funkcję placówki pocztowej, w niedzielę, 31 października. Sieć w podziękowaniu za pracę w tym dniu, przyzna pracownikom pełniącym pracę w sklepach oraz centrach dystrybucji specjalny dodatek – zasilenie karty Lidl na kwotę do 100 złotych brutto.

Wcześniej jako jedna z pierwszych sieci handlowych, Lidl Polska wprowadził dodatek za pracę w niedziele dla pracowników sklepów i magazynów, niezależnie od wymiaru etatu i stażu pracy. Łączny koszt wypłaconego dodatku od października do lutego 2022 roku wyniesie ponad 7 milionów złotych. Ponadto w zamian za pracę w ten dzień tygodnia pracownikom przysługuje również dzień wolny, który można odebrać w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lidl - wynagrodzenie wyższe niż średnie zarobki w branży

Lidl Polska oferuje wynagrodzenie wyższe niż średnie zarobki w branży. Od marca br. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, zarabiają od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast już po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

Dodatkowo Lidl Polska gwarantuje swojej załodze pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia oraz wyprawka „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Sieć promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne. Od września br. wszyscy pracownicy Lidl Polska oraz ich bliscy mają również możliwość poszerzenia swoich kompetencji, dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online. Aplikacja umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie.