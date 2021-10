Lidl otwiera sklepy w 4 miejscowościach

28 października Lidl otworzy swój 5. obiekt w Kielcach, przy ul. Szajnowica-Iwanowicza 23,

sklep w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 21, placówkę w Rokietnicy, przy ul. Szkolnej 15 oraz nowy obiekt w Gdyni, przy ul. Rdestowej 55.

Lidl otwiera sklepy w 4 miejscowościach, fot. Gold Picture / Shutterstock.com

Lidl w Kielcach

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Kielcach, przy ul. Szajnowica-Iwanowicza 23, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 27 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 50 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia, na klientów sklepu czekać będzie kawa.

Sklep Lidla w Bydgoszczy

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 21, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1230 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 18 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 130 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będzie kawa serwowana przez baristę, a także promocje na artykuły spożywcze oraz przemysłowe. Specjalna oferta promocyjna będzie dostępna dla klientów do 7 listopada br. lub do wyczerpania asortymentu.

Lidl Polska w Rokietnicy

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Rokietnicy, przy ul. Szkolnej 15, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 22 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22.00, a w niedziele od 9:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 110 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będzie kawa serwowana przez baristę, wata cukrowa oraz promocje na artykuły spożywcze oraz przemysłowe.

Nowy sklep w Gdyni

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Gdyni, przy ul. Rdestowej 55, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1351 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 20 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele od 9:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 105 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będzie kawa serwowana przez baristę, a także promocje na artykuły spożywcze oraz przemysłowe.