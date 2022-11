17 listopada Lidl otworzy dwa sklepy. Jeden z nich znajduje się w Gliwicach, drugi w Lubinie.

Lidl otwiera sklepy w Gliwicach i w Lubinie, fot. shutterstock

Nowy Lidl w Gliwicach - kiedy otwarcie?

17 listopada, Lidl Polska otworzy kolejny obiekt w Gliwicach przy ulicy Nowy Świat 67. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00. Sklep ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1100 mkw. W obiekcie zostanie zatrudnionych 21 osób.

Nowy Lidl w Gliwicach - godziny otwarcia sklepu

Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 94 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów będą czekać m.in. stoisko kawowe i gadżety z logo Lidl.

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania, m.in.: odzyskiwanie ciepła z urządzeń chłodniczych, rekuperację, pompy ciepła, oświetlenie LED.

Nowy Lidl w Lubinie - kiedy otwarcie?

Również 17 listopada, Lidl otworzy sklep w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 20 A. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00. Placówka ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 23 osoby.

Nowy Lidl w Lubinie - godziny otwarcia sklepu

Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 112 miejsc parkingowych.

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania, m.in. gruntowe pompy ciepła, odzyskiwanie ciepła z urządzeń chłodniczych, panele fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie LED.

