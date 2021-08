Lidl otwiera sklepy w niedziele niehandlowe

Od 5 września w związku z rozwojem usług pocztowych część sklepów sieci Lidl Polska będzie czynna także w niedziele niehandlowe.

Data: 27-08-2021, 15:53

Lidl otwiera sklepy w niedziele niehandlowe, fot. mimpki / Shutterstock.com

Sklepy Lidl Polska, które od 5 września zostaną otwarte w niedziele niehandlowe otrzymały status placówek pocztowych. Oznacza to, że oprócz standardowych zakupów, klienci będą mogli w wybranych placówkach odebrać także przesyłki.

- Jako jedna z ostatnich sieci postanowiliśmy otworzyć część naszych sklepów w niedziele, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Równość i transparentność uwarunkowań prawnych jest dla nas bardzo ważna. Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. Ta zmiana poprzedzona była długotrwałymi wnikliwymi analizami wielu uwarunkowań takich jak działania konkurentów oraz prośby i oczekiwania konsumentów – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

- Wierzymy, że to rozwiązanie wpłynie pozytywnie na komfort naszych klientów, którzy dopytywali o możliwość dokonywania zakupów w niedziele niehandlowe jak również o usługi pocztowe. Rozwiązanie to wprowadzamy w lokalizacjach w których inne sieci handlowe również prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia. Wysoką jakość świadczonych usług pocztowych zapewnią nasi renomowani partnerzy – DHL oraz PointPack - dodaje.

31 sierpnia na stronie internetowej Lidla pojawią się szczegółowe informacje na temat sklepów czynnych przez 7 dni w tygodniu, w tym także w niedziele niehandlowe. Sklepy będą otwarte w niedziele niehandlowe w tych samych godzinach co w niedziele handlowe.