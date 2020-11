Lidl otwiera sześć nowych sklepów

Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla”, pieczywa bez konserwantów „Chrupiące z Pieca”, a także chętnie wybieranych przez konsumentów marek takich jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał oraz szerokiego asortymentu produktów w „Strefie Wege”, jak również kosmetyków wegańskich marki „Cien Food For Skin”. W asortymencie sklepów znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe.

Firma Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci w Warszawie, przy ul. Sierakowskiego 4 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 740 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 25 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 22:00. Przygotowano ponad 30 miejsc parkingowych.

Lidl w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 211 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1250 mkw. W sklepie zostało zatrudnionych ponad 20 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 141 miejsc parkingowych.

Placówka we Wrocławiu, przy ul. Buforowej 6 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1400 mkw. Zatrudniono 35 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Przygotowano 134 miejsc parkingowych.

Sklep w Szczecinie, przy ul. Stalmacha 23 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 26 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Klienci będą mogli korzystać z 112 miejsc parkingowych.

Lidl w Opolu, przy ul. Leopolda Okulickiego ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1300 mkw. W sklepie zatrudniono 30 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 6:00 do 19:00. Na klientów czeka 155 miejsc parkingowych.

