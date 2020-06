Lidl płaci 10,73 mln zł za działki pod nowe magazyny w Dobroszycach

Magazyny, które będą obsługiwać Dolny Śląsk, powstaną w ciągu trzech lat.

Na początku zeszłego roku sieć uruchomiła centrum dystrybucyjne w Kałuszynie, w powiecie mińskim. Kubatura obiektu zbliżona jest do pojemności Pałacu Kultury i Nauki. To największe w Polsce i najbardziej nowatorskie w Europie centrum należące do firmy Lidl. Było to 10. centrum dystrybucyjne sieci.

