Lidl planuje mieć 1000 sklepów w Wielkiej Brytanii

Lidl ujawnił plany otwarcia 25 nowych sklepów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, co odpowiada jednemu sklepowi tygodniowo. Dyskonter utworzy do 1000 nowych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii do końca br.