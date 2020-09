Lidl Plus: 6,5 mln użytkowników korzysta z aplikacji

Marka Foods by Ann ponownie w sklepach Lidl

Aplikacja zakupowa Lidl Plus została uruchomiona w kwietniu ubiegłego roku. W Lidl Plus klient ma dostęp do aktualnej oferty sieci, rabatów, kuponów. Dzięki e-paragonom na bieżąco może sprawdzać, ile wydał na zakupy.

Więcej na: wirtualnemedia.pl