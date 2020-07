Lidl podsumowuje I półrocze: Epidemia nie wpłynęła na nasze plany inwestycyjne

- Wybuch pandemii był wyzwaniem dla wielu branż, również handlowej. Warunki, w jakich przyszło nam funkcjonować, zarówno te ekonomiczne, jak i te związane z bezpieczeństwem zmieniały się niezwykle szybko i wymagały od nas reagowania z tygodnia na tydzień, a niekiedy z dnia na dzień. Staraliśmy się zachować elastyczność i na bieżąco wprowadzaliśmy nowe rozwiązania mające na celu ochronę pracowników i klientów. Zmianie uległa również prowadzona przez nas komunikacja konsumencka oraz marketingowa - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.

- Epidemia nie wpłynęła jednak na nasze plany inwestycyjne. Zgodnie z zakładaną na 2020 rok strategią część sklepów modernizujemy oraz zamierzamy otworzyć nowe obiekty Lidl Polska, tworząc nowe miejsca pracy na terenie całego kraju - dodaje.

- Podczas pierwszego półroczna 2020 roku udało nam się również rozszerzyć naszą ofertę i wprowadzić nowe produkty. Asortyment spożywczy rozszerzyliśmy o kolejne produkty dla wegan i wegetarian – uruchomiliśmy specjalną „Wege Strefę Lidla", dzięki której klienci mogą w prosty sposób zlokalizować produkty dla wegan i wegetarian. Rozszerzyliśmy również naszą współpracę z Farmą Świętokrzyską – naszym stałym, polskim dostawcą bio warzyw i owoców – o ekologiczne i wegańskie potrawy. W naszej ofercie dostępne są dania gotowe Farmy Świętokrzyskiej takie jak wegański bigos, flaczki, kapusta z grochem, lunch z dyni, puree ziemniaczane czy soja w sosie pomidorowym - mówi przedstawicielka sieci.

- Uruchomiliśmy także specjalną antybakteryjną strefę, w ramach której oferujemy produkty do dezynfekcji rąk oraz ubrań, powierzchni czy przedmiotów. Wprowadzamy nowe produkty do naszej oferty artykułów przemysłowych i do sklepu internetowego Lidl-sklep.pl. W dalszym ciągu organizujemy także akcje tematyczne np. Tydzień Regionalny, Tydzień Amerykański czy Tydzień BIO - informuje Aleksandra Robaszkiewicz.

- Wraz z rozwojem epidemii cały zespół Lidl Polska intensywnie pracował nad tym, aby zapewnić ciągłość dostaw przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów bezpieczeństwa. Opracowaliśmy procedury zapewniające możliwość stałej, nieprzerwanej pracy centrów dystrybucyjnych oraz sklepów. Skupiliśmy się również na zapewnieniu bezpieczeństwa w sklepach. Nasi pracownicy zostali wyposażeni w przyłbice ochronne – środek ochrony osobistej chroniący jednocześnie jamę ustną, nos i oczy. Stanowiska kasowe zostały odgrodzone szybą ochronną wykonaną z plexi, a na podłogach zostały wyznaczone bezpieczne odległości między osobami stojącymi w kolejce. Pracownicy wszystkich sklepów oraz biur nieustannie mają dostęp do środków do dezynfekcji - mówi.

