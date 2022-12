Kończy się ważny, bo jubileuszowy rok dla firmy Lidl Polska. Sieć w ciągu ostatnich miesięcy nie przestała się rozwijać i w związku z kolejnymi otwarciami zatrudniła w Polsce ponad 1000 nowych pracowników, którzy od przyszłego roku będą zarabiali więcej.

Lidl podsumowuje swoje działania w 2022 roku/ fot. mat. prasowe

Lidl stara się zachować niskie ceny

Rok 2022 w przypadku sieci Lidl Polska upłynął pod znakiem nowych wyzwań. Do dotychczasowych stałych akcji sieć dołączyła Lidlowy Program Oszczędnościowy, a w nim: obniżki cen mięsa, cen warzyw i owoców oraz gratisowe środy przy zakupach z aplikacją Lidl Plus.

W czasie wzmożonych wydatków przed Świętami, klienci mogą także korzystać z dodatkowych promocji w ramach świątecznego kalendarza w aplikacji Lidl Plus oraz próbować szczęścia w Wielkiej Świątecznej Loterii Lidla, w której do wygrania są karty podarunkowe o łącznej wartości 1 280 000 zł.

20-lecie Lidla na polskim rynku

Mimo wyzwań, rok 2022 był dla sieci Lidl Polska wyjątkowy, bo jubileuszowy. Firma obchodzi w Polsce swoje 20-lecie. Wraz z dynamicznym rozwojem – otwarciami w blisko stu nowych lokalizacjach – sieć, przy wsparciu kampanii „Jesteś LIDLealny? Dla nas tak!”, prowadziła rekrutację do swoich sklepów i magazynów, zatrudniając kolejne ponad 1000 nowych osób. Obecnie firma Lidl Polska zatrudnia 27 000 pracowników, którzy mogą korzystać z ponad dwudziestu benefitów pozapłacowych.

Podwyżki dla pracowników Lidla od 2023 r.

W listopadzie 2022 r. firma ogłosiła podwyżki dla pracowników, które będą obowiązywały już od 1 stycznia 2023 roku. W przyszłym roku sieć zapowiedziała także utworzenie 1 400 nowych etatów.

Od nowego roku pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 zł brutto do 7000 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 7800 zł brutto do 8300 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje komfortowy samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 230 mln zł.

Biznes społecznie odpowiedzialny

Lidl Polska wdrożył w 2019 roku strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025, która wyznacza priorytety w działaniach CSR firmy. W 2022 roku sieć przeprowadziła liczne akcje skierowane do lokalnych społeczności. Wpisując się w tę strategię, wśród nich znalazła się m.in. zakończona w listopadzie akcja „Szkoły Pełne Talentów”, której ambasadorami byli Anna i Robert Lewandowscy. Dzięki niesamowitemu zaangażowaniu klientów, którzy przekazali placówkom 26 000 000 Talenciaków, 10 600 polskich szkół otrzyma ponad 30 000 nagród, w tym akcesoria sportowe i urządzenia elektroniczne.

W sierpniu Lidl Polska wsparł też Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas Najpiękniejszego Festiwalu Świata, czyli Pol’and’Rock Festival. Rockowy sklep Lidla był do dyspozycji uczestników wydarzenia nieprzerwanie przez ponad 100 godzin, a w jego uruchomienie zaangażowani byli pracownicy centrali oraz sklepów Lidl z całej Polski.

Grupa Schwarz, której częścią jest Lidl Polska, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy, dotkniętym wojną oraz kryzysem uchodźczym, 47 000 000 złotych. Sama sieć regularnie przekazuje też wiele artykułów pierwszej potrzeby organizacjom pozarządowym, jak: Caritas Ukraina, Caritas Polska oraz Polska Akcja Humanitarna, oraz prowadzi w sklepach specjalne zbiórki żywności dla Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska i innych organizacji pomocowych. Firma wspiera obywateli Ukrainy także w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wychodzi naprzeciw ich potrzebom, wzbogacając część swoich reklam o podpisy w języku ukraińskim oraz tłumacząc komunikaty skierowane do klientów w sklepach.

