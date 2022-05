Lidl Polska kusi premią. 600 zł za pracę w wakacyjnym kurorcie

Lidl wyśle swoich pracowników do największych turystycznych kurortów. To wakacyjna propozycja dla blisko 300 osób. Sieć kusi premią...







Autor: MB

Data: 21-05-2022, 16:22

Lidl wyśle 300 pracowników do wakacyjnych kurortów/fot. shutterstock

Lidl Polska zaprasza pracowników do podjęcia pracy sezonowej w turystycznej miejscowości. Pracownicy sieci, utrzymując swoje dotychczasowe stanowiska, mogą przenieść się do jednego z 11 kurortów Polski w tym do Międzyzdrojów, Darłowa, Ustki, Władysławowa czy też Zakopanego.

Firma oferuje zakwaterowanie i premię finansową w wysokości 600 złotych brutto/miesiąc.

W 2020 roku z propozycji sieci skorzystało 130 osób, w 2021 r. ponad 200, a w tym roku opcję na wakacyjną pracę będzie miało aż 300 osób.

W sezonie czerwiec – wrzesień 2022 osoby pracujące w sklepach Lidl będą mogły zmienić swoje miejsce pracy na atrakcyjne turystycznie miejscowości. Rekrutacja wciąż trwa i Lidl zachęca swoich pracowników do udziału w akcji. Pierwsze osoby ruszą na swoją wakacyjną przygodę już pierwszego czerwca.