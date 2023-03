2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Lidl Polska już od czterech lat zapewnia we wszystkich swoich sklepach na terenie Polski „Ciche godziny” – rozwiązanie zwiększające komfort osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin i opiekunów.

Lidl Polska w trosce o osoby ze spektrum autyzmu oraz ich bliskich – ciche godziny w sklepach sieci/ fot. mat. prasowe

Każdego dnia mierzymy się z licznymi bodźcami napływającymi do nas z otaczającego świata. Dla większości z nas bywają one nużące, ale nie stanowią poważnych barier w codziennym funkcjonowaniu. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób ze spektrum autyzmu, u których nawet kilkuminutowe przebywanie w hałasie, dużym natężeniu oświetlenia czy skupisku ludzi może wywołać silny stres, niepokój, rozdrażnienie.

Ciche godziny i ułatwienia

Z myślą o komforcie osób w spektrum oraz ich opiekunów, Lidl zapewnia specjalne udogodnienia, tzw. „Ciche godziny”. W czasie „Cichych godzin” w piątki od 8:00 do 10:00 oraz soboty od 19:00 do 21:00 we wszystkich sklepach sieci Lidl Polska jest wyciszona muzyka oraz komunikaty głosowe. Dodatkowo klienci deklarujący, że są osobami ze spektrum autyzmu, są obsługiwani poza kolejnością w kasach pierwszeństwa.

- W swojej codziennej działalności kierujemy się otwartością, empatią i wrażliwością społeczną. Naszym celem jest tworzenie przyjaznego otoczenia w sklepach, tak aby wszyscy nasi klienci czuli się komfortowo i swobodnie. Lidl Polska jako jedna z pierwszych sieci w Polsce wprowadziła we wszystkich swoich sklepach „Ciche godziny”, które stanowią odpowiedź dla potrzeb osób ze spektrum autyzmu, osób wysoko wrażliwych czy ceniących sobie spokój oraz ciszę. Aby nasze działania w jak największym stopniu odzwierciedlały oczekiwania klientów, na bieżąco współpracujemy z ekspertami Fundacji JiM, która działa na rzecz poprawy jakości życia osób neuroróżnorodnych oraz ich bliskich – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm jest diagnozowany u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ok. 400 000 osób w spektrum autyzmu. Szacuje się, że w naszym kraju autystyczna społeczność liczy już ok. 3 mln osób. Tworzą ją osoby w spektrum, ich bliscy i opiekunowie.

