Lidl Polska angażuje się w tworzenie wartościowych relacji z klientami, m.in. poprzez założenie swojego konta na platformie streamingowej Spotify. Sieć Lidl Polska dostrzegła potencjał tego kanału komunikacji i wyrusza ze swoim profilem, idealnym na każdą okazję.

Playlista Lidla na Spotyfy; fot. materiał prasowy

65% osób słucha muzyki codziennie

Słuchanie muzyki to jedna z najbardziej powszechnych aktywności, które dostarczają korzyści dla ciała i umysłu. Niezależnie od naszych preferencji, melodie mają zdolność wpływania na nasze funkcjonowanie. Zdecydowana większość – aż 97% – młodych ludzi deklaruje, że słucha muzyki dla przyjemności, a 65% osób słucha jej codziennie [Spotify Internal Data, Spotify Free users, October 2022, PL]. Sieć Lidl od zawsze stawia na innowacyjne podejście do biznesu. Wprowadzając nowoczesne rozwiązania, firma stara się dotrzeć ze swoją marką do nowych konsumentów. Uruchomienie oficjalnego profilu na Spotify ma na celu budowanie więzi z klientami w wyjątkowy, kreatywny sposób.

Cel kanału Lidl Polska: Muzyka, która trafia w gust

Kanał Lidl Polska na Spotify ma przede wszystkim inspirować i towarzyszyć odbiorcom w dowolnym momencie dnia. Utworzone na koncie playlisty są idealnie dopasowane do każdej okazji. Na koncie marki pojawią się zarówno klasyczne ścieżki muzyczne, jak i te spersonalizowane pod marki własne Lidl czy tygodnie tematyczne. Gotowanie azjatyckich potraw za pomocą produktów marki Vitasia, przy rytmach, które wprowadzą odpowiedni nastrój, pozwolą wznieść przygotowywanie posiłków na zupełnie inny poziom. Nie zabraknie również muzycznych wyborów ambasadorów marki.

Innowacyjne rozwiązanie, jakim jest wprowadzenie Lidl Polska na platformę streamingową to jeden z wielu przykładów, kiedy handel detaliczny przechodzi ewolucję wraz z rozwojem technologii. Firmy nie tylko dostosowują swoje strategie marketingowe do zmieniających się nawyków klientów, ale również aktywnie angażują się na różnych płaszczyznach. Muzyka, jako uniwersalny język, staje się doskonałym narzędziem do budowania więzi z konsumentami. Lidl Polska będzie towarzyszył swoim klientom nie tylko podczas zakupów. Dzięki stworzonemu koncie na Spotify, klienci będę mogli m.in. relaksować się, podróżować, sprzątać oraz spędzać czas przy wybranej przez Lidl Polska muzyce.

