Lidl Polska oferuje dodatkowe benefity za pracę w niedziele

Lidl Polska oferuje pracownikom dodatkowe benefity, które przysługują za pracę w niedziele. Od października wszyscy pracownicy sklepów i magazynów, którzy pracują w niedziele, otrzymają gratyfikację w postaci dodatku do wynagrodzenia. Koszt wypłaconego bonusu wyniesie ponad 7 milionów złotych.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 05-10-2021, 18:45

Lidl Polska oferuje pracownikom dodatkowe benefity, które przysługują za pracę w niedziele. / fot. shutterstock

Lidl Polska wprowadził dodatek za pracę w niedziele dla pracowników sklepów i magazynów, niezależnie od wymiaru etatu i stażu pracy. Łączny koszt wypłaconego dodatku od października do lutego wyniesie ponad 7 milionów złotych. Dodatek będzie obowiązywał do końca lutego 2022 r. lub do wejścia w życie nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Gratyfikacja w postaci dodatku to nie jedyny benefit, który przysługuje pracownikom podejmującym pracę w niedziele – w zamian za pracę w ten dzień tygodnia przysługuje im również dzień wolny, który można odebrać w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.

– Doceniamy ogromną mobilizację i zaangażowanie naszych pracowników, za co bardzo im dziękujemy. Ich praca ma wielkie znaczenie dla milionów klientów, którzy każdego dnia mają zapewniony dostęp do wysokiej jakości produktów spożywczych i tych pierwszej potrzeby wyprodukowanych w sposób zrównoważony oraz oferowanych w niskich, atrakcyjnych cenach – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Zarobki w Lidlu

Od marca 2021 r. pracownicy sklepów Lidl rozpoczynający swoją karierę, zarabiają od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast już po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.