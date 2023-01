12 stycznia, Lidl Polska otworzy kolejny sklep w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 16. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Lidl Polska otwiera kolejny sklep w Krakowie; fot. shutterstock

Nowy Lidl w Krakowie. Gdzie się znajduje?

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Krakowie, przy ul. Galicyjskiej 16, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 27 osób.

Nowy Lidl w Krakowie. Godziny otwarcia?

Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:30, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 230 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne promocje na artykuły przemysłowe, a także konkursy.

W nowym Lidlu w Krakowie wykorzystano ekologiczne rozwiązania, m.in.:

- instalację odzyskującą ciepło z urządzeń chłodniczych,

- gruntowe pompy ciepła,

- chłodzenie pasywne.

Powyższe rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu i uczynienie placówki obiektem energooszczędnym.

