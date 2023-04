Handel

Lidl Polska otworzy 13. Centrum Dystrybucji pod Warszawą. Szuka pracowników

Autor: AW

Data: 11-04-2023, 10:31

Lidl Polska do końca 2023 roku otworzy w Piorunowie koło Błonia swoje 13. Centrum Dystrybucji w Polsce, które ułatwi obsługę warszawskich i podwarszawskich sklepów Lidl Polska. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio firmy w Europie. Obecnie trwa rekrutacja nowych pracowników – zatrudnionych zostanie ok. 200 osób.

