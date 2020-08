Lidl Polska po raz czwarty partnerem Karty Dużej Rodziny

Kaufland z usługą tax free we wszystkich sklepach sieci

Lidl Polska kontynuuje współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus, czyli organizatorem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. W kolejnym roku współpracy sieci Lidl i Programu Karty Dużej Rodziny ulgi na zakupy dla dużych rodzin będą trwały przez cały okres obowiązywania umowy.

Dzięki tej współpracy posiadacze karty mają zapewniony rabat 10% i stałe promocje na siedem grup asortymentowych, a są to: świeże owoce i warzywa z Ryneczku Lidla, pieczywo Chrupiące z pieca, środki czystości marki W5, dania dla dzieci w słoiczkach, kosmetyki marki Cien, artykuły marki Kuchnia Lidla oraz w tym roku po raz pierwszy produkty marki Crownfield, czyli m.in. płatki śniadaniowe, batony zbożowe oraz musli.

Początek kolejnego roku współpracy łączy się z rozpoczęciem przygotowań do roku szkolnego, dlatego już tradycyjnie Lidl Polska wprowadza specjalną ofertę na produkty niezbędne do skompletowania wyprawki szkolnej. 10-14 sierpnia w niskich cenach można kupić m.in.: plecaki, tornistry, piórniki, zeszyty, bloki papierów, wybrane tekstylia dziecięce i młodzieżowe: spodnie i bluzy dresowe, koszulki, kurtki jeansowe dziecięce, bieliznę.

Z kolei 17-22 sierpnia do Lidla powinniśmy się wybrać po akcesoria szkolne oraz bluzy college, koszulki z długim rękawem, bieliznę, jeansy czy jegginsy. Promocje na artykuły szkolne i odzież dla posiadaczy KDR obowiązują wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska. Akcja potrwa do 30.09 lub do wyczerpania zapasów.