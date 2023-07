Jak co roku wydarzeniu Pol’and’Rock Festival towarzyszyć będzie rockowy sklep Lidla. Jakie produkty znajdziesz w jego asortymencie?

Lidl Polska ponownie na Pol’and’Rock Festival. fot. mat. pras.

Lidl Polska ponownie na Pol’and’Rock Festival

Doskonała pogoda zachęca do aktywnego spędzania czasu i szalonej zabawy z przyjaciółmi. Wyjątkowe wspomnienia na całe życie z pewnością dostarczą nadchodzące letnie imprezy muzyczne. Wśród szerokiej oferty festiwali wyróżnia się jedno wydarzenie, na które czekają setki tysięcy Polaków – Pol’and’Rock Festival słynie z niepowtarzalnego, wręcz legendarnego klimatu. Impreza organizowana jest przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i przywołuje skojarzenia z kolorowymi latami 70. Muzyka, radość i solidarność – te trzy słowa idealnie opisują ideę Pol’and’Rock Festival.

Jak co roku na festiwalu nie zabraknie rockowego Lidla! Budowa sklepu już ruszyła. Obecność Lidl Polska na Pol’and’Rock Festival jest podziękowaniem dla wszystkich osób, które angażują się w zbiórki organizowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku impreza po raz drugi odbędzie się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno. W otwartym nieprzerwanie przez ponad 100 godzin sklepie uczestnicy festiwalu znajdą nie tylko artykuły spożywcze, ale również niezbędne akcesoria biwakowe, w tym namioty i śpiwory.

Jak przygotować się na festiwal?

Właściwe przygotowanie do wyjazdu to nie lada wyzwanie. Chyba każdy z festiwalowiczów obawia się, że zapomni o istotnych rzeczach, bez których trudno będzie mu się obyć pod gołym niebem. Gdy tak się jednak zdarzy, z pomocą przychodzi wspomniany rockowy sklep Lidla. Co powinno znaleźć się w tzw. „niezbędniku festiwalowicza”? Oto kilka podpowiedzi, które pozwolą zaoszczędzić cenny czas i skupić się wyłącznie na świetnej zabawie.

Niezbędnik festiwalowicza wg Lidla:

okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem – ochrona oczu i skóry przed szkodliwym działaniem promieni UV to podstawa bezpiecznej zabawy na słońcu (pamiętaj przy tym, że krem z filtrem trzeba aplikować co 2-3 godziny, ponieważ jego działanie słabnie wraz z upływem czasu);

sprzęt biwakowy: namioty, śpiwory, materace, maty itp. – nieodzowne elementy festiwalu Pol’and’Rock, dzięki którym wygodnie i bezpiecznie spędzisz noc pod gwiazdami;

worki na śmieci – dbanie o czystość miejsca, w którym się znajdujesz to wyraz szacunku dla organizatorów i innych festiwalowiczów oraz troski o naszą planetę;

duży plecak – do niego zapakujesz wszystkie niezbędne przedmioty;

wygodne obuwie – Pol’and’Rock to szalona zabawa i tańce, warto więc zadbać o swój komfort;

woda – zawsze pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu;

środki higieniczne, kosmetyki i ręczniki – nie tylko po błotnej kąpieli warto się odświeżyć 😉;

apteczka – podczas szalonej zabawy mogą zdarzyć się niespodziewane wypadki, na które warto być gotowym;

płaszcz przeciwdeszczowy – pod gołym niebem zawsze trzeba być przygotowanym na zmianę pogody;

nakrycie głowy – to nie tylko modny element stroju, ale ochrona przed słońcem i deszczem;

preparat na komary – w lecie minusem przebywania na świeżym powietrzu jest obecność rożnego rodzaju owadów, warto więc mieć przy sobie coś, co je odstraszy;

latarka – w nocy może okazać się niezbędna.

