Lidl Polska rusza z testem nowych produktów we współpracy z Sushi Tokio

Mieszkańcy Poznania i okolic będą mogli cieszyć się świeżymi, jednodniowymi zestawami sushi, przygotowanymi przez profesjonalnych sushi masterów, dostępnymi w sklepach Lidl.

Data: 28-04-2022, 16:31

Sushi w Lidlu będzie robione we współpracy z Sushi Tokio/ fot. Unsplash

Firma rozpoczęła sprzedaż zestawów już 28.04. Najtańszy z nich dostępny będzie w cenie 29,90 zł. Sieć rozważa rozszerzenie testu na kolejne duże miasta.

Od 28.04 mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą mogli skorzystać z oferty świeżych, jednodniowych zestawów sushi, dostępnych w wybranych sklepach sieci Lidl Polska. Świeżo przygotowane rolki od Sushi Tokio dostępne będą od poniedziałku do soboty oraz od piątku do soboty – w przypadku dużego zestawu weekendowego.

Mieszkańcy Poznania i okolic do wyboru będą mieli 4 zestawy, zawierające od 11 do 34 sztuk sushi. Lidl gwarantuje codzienne dostawy, które będą realizowane w godz. od 6:00 do 10:00 tak, aby sushi zawsze było świeże.