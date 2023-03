W wybranych sklepach Lidl Polska, w dniach 17-18 marca oraz 24-25 marca, zostaną wystawione kosze, do których będzie można wkładać produkty spożywcze. Zebrana żywność trafi do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

„Lidl Polska od ponad 20 lat angażuje się we współpracę z organizacjami działającymi na rzecz potrzebujących. Co roku organizowane są zbiórki przed Wielkanocą oraz Świętami Bożego Narodzenia, a zebrane produkty zostają przekazane Caritas Polska oraz Federacji Polskich Banków Żywności. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim klientom oraz pracownikom zaangażowanym w pomoc. Wspólnie przekazujemy kilkadziesiąt ton produktów spożywczych, które odmieniają obraz świąt w wielu polskich domach” – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR w Lidl Polska.