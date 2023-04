Najnowsza propozycja od Karola Okrasy i Pinty to American Pale Ale chmielone odmianami Amarillo®, Talus® oraz Azacca®, wzbogacone trawą żubrową oraz kolendrą. W efekcie otrzymano lekkie, orzeźwiające, jasne piwo o zbalansowanym, ale zdecydowanie unikalnym aromacie i smaku.

To kombinacja oryginalnej trawy żubrowej z Otuliny Biebrzy, aromatycznej indyjskiej kolendry oraz amerykańskich odmian chmielu o wyraźnie rześkim, limonkowym profilu. Zgodnie z założeniami, we współpracy browaru ze sławnym kucharzem pojawią się też kolejne propozycje, dostosowane do każdej z pór roku - czytamy w przesłanym do redakcji komunikacie.