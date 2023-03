Lidl Polska wprowadził ofertę dla rowerzystów. Akcesoria rowerowe są dostępne w sklepach sieci od 6 marca do wyczerpania zapasów. Dodatkowo, sklep internetowy oferuje dwa modele rowerów.

Akcesoria rowerowe w Lidlu

Od 6 marca w sklepach Lidl Polska dostępne będą gadżety dla cyklistów i amatorów dwóch kółek. Sieć przygotowała ofertę obejmującą m.in. akcesoria przeznaczone do serwisowania roweru. Wśród nich znajdują się stojak montażowy marki Crivit (179 zł/ 1 zestaw), wyposażony w tackę na narzędzia z przegrodą magnetyczną, preparaty do pielęgnacji roweru Parkside (14,99 zł/ 1 opak.) oraz pompka z manometrem Crivit (44,99 zł/ 1 zestaw). Podczas wycieczek przydatne mogą okazać się także: bidon lub uchwyt rowerowy na smartfon Crivit (19,99 zł/ 1 zestaw), pokrowiec rowerowy na telefon Crivit (24,99/ 1 szt.) – umożliwiający komfortową obsługę ekranu dotykowego – czy siodełko niemieckiej marki Wittkop (49,99 zł/ 1 szt.), dopasowujące się do ciała i zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. Osoby jeżdżące na rowerze po zmroku, powinny zaopatrzyć się też w nakładkę na siodełko rowerowe Crivit z paskami odblaskowymi (24,99 zł/1 szt.) oraz zestaw lampek rowerowych LED Crivit (79,90 zł/ 1 zestaw), wyposażonych we wskaźnik naładowania.

W ofercie odzieżowej dla rowerzystów znalazła się męska kurtka rowerowa Crivit (119zł/1 szt.) z odblaskowymi elementami, wykonana z wiatroszczelnego i niewchłaniającego wody materiału, kask rowerowy Crivit (79,90 zł/ 1 szt.) – lekki oraz odporny na uderzenia.

Rowery w Lidlu: Jak kupić?

W sklepie internetowym lidl.pl znalazły się dwa modele rowerów: składany rower elektryczny Z101, 20’’ Zündapp (3599 zł/ 1 szt.) oraz rower miejski Z700, 28" Zündapp (1399 zł/1 szt.).

