Lidl Polska świętuje Dzień Polskiej Żywności

- Dzień Polskiej Żywności, który przypada 25 sierpnia, to idealna okazja do tego, aby docenić jak ciekawą i różnorodną ofertę proponują nam nasi rodzimi producenci żywności. Możemy pochwalić się pysznymi wypiekami, które są doceniane również za granicą, szeroką ofertą nabiału – od mleka po charakterystyczne oscypki, wysokiej jakości mięsem, bogactwem warzyw i owoców czy produktami bio, a także wege - informuje Lidl Polska.

W każdym regionie znaleźć można wyjątkowe wyroby, dlatego Lidl Polska zawsze, kiedy ma możliwość stawia na współpracę z polskimi producentami, dzięki czemu na półkach sklepów znajdziemy szeroki asortyment krajowych artykułów wysokiej jakości. Do grona dostawców Lidla należą zarówno liderzy rynku, tacy jak np. Grupa Mlekovita, dostarczająca szeroki wybór produktów mlecznych czy ZM Tarczyński zapewniający klientom wysokiej jakości wyroby wędliniarskie, a także Van Pur zajmujący się m.in. produkcją piwa, jak i mniejsze, rodzinne firmy, np. Nowalijka z Piotrkowa Trybunalskiego czy Farma Świętokrzyska dostarczające świeże warzywa i owoce na Ryneczek Lidla oraz doceniana w kraju i za granicą piekarnia Nowel, po której chrupiące wypieki z chęcią sięga wielu klientów. Warto również podkreślić, że w większości są to firmy rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie, budowane od podstaw.

– Zachęcamy do wspierania polskich producentów i sięgania po artykuły z oznaczeniem „Produkt polski”, szczególnie w tym wyjątkowym dniu jakim jest Dzień Polskiej Żywności. Warto docenić wyjątkowość wyrobów z naszego kraju. Jesteśmy dumni ze współpracy z polskimi producentami, dzięki którym nasi klienci mają dostęp do lokalnych produktów. Zapewniamy również, że na każdym etapie monitorujemy jakość proponowanych artykułów i wprowadzamy do naszej oferty tylko te sprawdzone, które spełniają nasze wysokie standardy i wymogi – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.

Obecnie Lidl Polska oferuje kilkaset produktów z oznaczeniem opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Produkt polski”, które gwarantuje nam ich pochodzenie. To właśnie sprzedaż artykułów spożywczych od polskich dostawców stanowi ponad 70% obrotu firmy.

Lidl Polska od wielu lat wspiera polskich producentów, jednocześnie dając im ogromne możliwości rozwoju i wzrostu. Przykładem mogą być rodzime firmy, takie jak np. polska piekarnia Nowel czy grupa Polmlek, które dzięki współpracy z siecią, eksportują swoje towary na inne rynki, do krajów, w których obecna jest spółka Lidl. Dzięki temu w zagranicznej ofercie sklepów znajdziemy wiele polskich produktów.

W 2019 roku za pośrednictwem Lidl Polska, 241 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty do 25 europejskich krajów. Wartość wyeksportowanych produktów marek własnych Lidla Polska w ciągu dwóch lat obrotowych – 2018 i 2019 – przekroczyła 5 mld zł. Największa współpraca eksportowa odbywała się z Litwą, Słowacją, Czechami, Rumunią i Węgrami, a najbardziej istotne produkty w eksporcie stanowiły polskie wędliny, świeże mięso, sery i pieczywo.