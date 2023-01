Lidl Polska z nowym rokiem startuje z nową kampanią promującą Ryneczek Lidla, w ramach którego codziennie znajdziemy ponad 200 rodzajów warzyw i owoców oferowanych w niskich i lidlowych cenach.





Lidl Polska wystartował z nową kampanią promującą Ryneczek Lidla. / fot. materiały prasowe

Lidl wystartował z kampanią promującą Ryneczek Lidla

Lidl Polska wystartował z nową kampanią promującą Ryneczek Lidla. W ramach jego asortymentu codziennie znajdziemy ponad 200 rodzajów świeżych warzyw i owoców. Co ważne, każdego dnia dostępne są także ciekawe promocje, dzięki którym kupimy owocowo-warzywny asortyment w jeszcze niższych cenach – np. poniedziałku 16 stycznia do środy 18 stycznia polskie pieczarki oferowane będą w cenie o 28% taniej – zapłacimy za nie tylko 4,99 zł/500 g/1 opak. (zamiast 6,99 zł). Z kolei za truskawki zapłacimy aż 40% taniej – 4,79 zł/250g/1 opak. (zamiast 7,99 zł).

Co oferuje Ryneczek Lidla?

Obecnie na Ryneczku Lidla klienci codziennie mogą wybierać wśród 200 rodzajów świeżych warzyw i owoców. Część asortymentu posiada certyfikat BIO, czyli pochodzi z ekologicznych upraw.

W trosce o świeżość produktów Lidl Polska dba o to, by jak najwięcej produktów dostarczanych było przez polskich producentów, jest to szczególnie zauważalne w ofercie warzyw i owoców dostępnych sezonowo. Jednak w ofercie znajdziemy także owoce egzotyczne, które mają zapewnione bezpieczne warunki transportu z dalszych części świata.

Kampania została zaplanowana w telewizji, radiu, gazetkach, digitalu oraz mediach społecznościowych. Za produkcję spotu odpowiada agencja GPD.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 800.

