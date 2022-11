Lidl Polska poszerza ofertę dla dzieci. Od 7 listopada w sklepach sieci można kupić drewniane zabawki.

Lidl Polska sprzedaje drewniane zabawki. / fot. materiały prasowe

Drewniane zabawki w Lidlu

7 listopada w sklepach Lidl Polska pojawią się nowe zabawki Playtive, w tym – drewniane kolejki, różniące się wielkością, ale także tematyką – do wyboru będzie aż 10 zestawów (m.in. gospodarstwo, straż pożarna, dżungla, dworzec główny, plac budowy, stacja kosmiczna). Co ważne, poszczególne zestawy są ze sobą kompatybilne – nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć dwa, trzy albo wszystkie dziesięć i stworzyć niepowtarzalną krainę. Każdy zestaw składa się z ok. 30- 50 elementów, niektóre z nich mają dodatkowe funkcje.

Ceny 5 podstawowych zestawów wynoszą 149 zł/ 1 zestaw, te bardziej rozbudowane kosztują 199 zł lub 249 zł. Nie znaczy to jednak, że nie można kupić ich taniej – od poniedziałku 7 listopada do środy 9 listopada, przy zakupie dwóch zestawów, tańszy z nich zostanie przeceniony o 30%! Warto podkreślić, że kolejka Playtive jest bezpieczna nawet dla małych dzieci – poszczególne elementy są na tyle duże, że mogą się nimi bawić już trzylatki. Ponadto zestawy da się rozbudowywać, dokupując osobno drewniane pojazdy (cena za 3 sztuki wynosi 14,99 zł), elektryczne lokomotywy (39,99 zł/ 1 zestaw) lub inne akcesoria, takie jak dźwig z ruchomymi elementami i magnesem (59,99 zł/ 1 zestaw).

Drewniane kuchnia i toaletka w ofercie Lidla

Od 7 listopada klienci sklepów Lidl Polska będą mogli kupić także drewnianą kuchnię z bogatym zestawem akcesoriów (m.in. zabawkowymi sztućcami, patelnią, garnkiem itp.) za 299 z/ 1 zestaw. Wyposażono ją w zegar z ruchomymi wskazówkami, obrotowy kran, mikrofalówkę, lodówkę z kostkarką do lodu, piekarnik oraz kuchenkę. Kuchnią mogą bawić się dzieci w każdym wieku; rozwija wyobraźnię i po prostu sprawia radość. Warto dokupić do niej zabawkowe produkty spożywcze (np. tort, owoce) – do wyboru jest aż 5 zestawów, każdy za 29,99 zł.

Ciekawą alternatywą dla kuchni jest toaletka – sprzedawana w tej samej cenie i również wykonana z drewna. Oprócz tego w nowej ofercie sklepów Lidl Polska znajdą się interaktywne lalki (79,90 zł/ 1 zestaw) i akcesoria do nich, np. łóżeczko turystyczne i krzesełko do karmienia (129 zł/ 1 zestaw). Od poniedziałku 7 listopada do środy 9 listopada zabawki są objęte specjalną akcją promocyjną – przy zakupie dwóch, cena drugiej z nich (tańszej) zostanie obniżona o 30%!

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl