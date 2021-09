Lidl Polska z kampanią edukacyjną o niemarnowaniu żywności

Lidl Polska w swojej najnowszej kampanii edukacyjnej zachęca wszystkich do walki z niemarnowaniem żywności. Partnerami akcji są Caritas Polska oraz Federacja Polskich Banków Żywności.

Data: 13-09-2021, 11:47

Lidl Polska w swojej najnowszej kampanii edukacyjnej zachęca wszystkich do walki z niemarnowaniem żywności. / fot. materiały prasowe

W swojej najnowszej kampanii edukacyjnej „Sztuka niemarnowania” sieć Lidl Polska opowiada, jakie kroki podjęła wspólnie ze swoimi partnerami oraz co jeszcze da się zrobić, aby nie marnować żywności. Sieć zachęca wszystkich klientów do bycia artystą i uprawiania sztuki kulinarnej w rytmie zero waste. Sieć przygotowała specjalny e-book z przepisami na dania przygotowane z resztek i bez resztek:

Jakie działania w zakresie niemarnowania żywności podejmuje Lidl Polska?

Firma Lidl Polska podkreśla, że w ramach całego łańcucha dostaw optymalizuje zamówienia oraz dostawy żywności w taki sposób, aby na sklepowych półkach znajdowało się dokładnie tyle produktów, ile potrzebują klienci. Dodatkowo, we wszystkich swoich sklepach Lidl Polska prowadzi własny projekt „kupuję, nie marnuję”, który ma na celu wsparcie sprzedaży produktów w pełni wartościowych, ale o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia. Przeceny sięgają nawet -70%.

Od początku swojej działalności Lidl Polska współpracuje z Caritas Polska oraz Federacją Polskich Banków Żywności. Wspólnie podejmuje działania edukacyjne w zakresie niemarnowania żywności. Uczestniczy także w projekcie jadłodajni Caritas. Sieć każdego roku organizuje wspólnie z partnerami zbiórki żywności dla potrzebujących w sklepach Lidl Polska.

W ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, od początku jej obowiązywania Lidl Polska przekazał 94 519 kg żywności, o wartości blisko 1,53 mln zł do Caritas Polska.

Ponadto firma wydała także prawie 24 767 kg artykułów nieżywnościowych (jak np. pasty do zębów, szampony) o wartości ponad 714 tys. zł.

Lidl Polska pomaga także swoim dostawcom w przekazaniu towarów, które mogłyby się zmarnować z różnych powodów na etapie produkcji i dystrybucji. Od początku 2021 firma pośredniczyła w przekazaniu blisko 23 ton żywności o wartości ponad 390 tys. zł.

Warto także podkreślić, że owoce, warzywa oraz pieczywo, które stracą świeżość, są przekazywane przez Lidla do dalszej przeróbki na biogaz. Zatem wszystkie działania sieci Lidl Polska dążą do możliwie najlepszych rozwiązań wokół niemarnowania żywności.

Kampania „Sztuka niemarnowania” potrwa od poniedziałku, 13.09 przez trzy tygodnie. Partnerami merytorycznymi akcji są Caritas Polska oraz Federacja Polskich Banków Żywności.