Lidl: Ponad 2600 nowych miejsc pracy i wyższe wynagrodzenia

Z początkiem marca 2021 roku pracownicy sklepów Lidl będą zarabiać od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia.