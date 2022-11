Lidl Polska wspiera działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już od 14 lat. W tym czasie, dzięki wolontariuszom, klientom i pracownikom sieci, udało się uzbierać ponad 39 mln zł. W tym roku, już po raz 14., przy okazji codziennych zakupów, każdy klient będzie mógł wesprzeć 31. Finał WOŚP. Celem tegorocznej akcji jest walka z sepsą i zakup sprzętu dla laboratoriów mikrobiologicznych w całym kraju.

Jak podaje WOŚP, sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Jest ona przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu.

Już od poniedziałku 28 listopada w sklepach sieci Lidl Polska klienci będą mogli znaleźć gadżety, ze sprzedaży których cały zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cel 31. Finału WOŚP.

„Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny, tym razem 14-ty, sieć Lidl Polska grać będzie z nami w Finale. To nie tylko zbiórka funduszy na zakup sprzętu medycznego i rozwiązywania różnych problemów – w tym roku będzie to walka z sepsą, czyli zakup mega nowoczesnych urządzeń dla szpitalnych laboratoriów, ale to przede wszystkim budowanie społeczności, która bez względu na to, czy jesteśmy dziećmi, dorosłymi, seniorami, widzimy potrzeby innych i poprzez takie zbiórki potrafimy znaleźć na to czas i ochotę. Zwłaszcza za to zaangażowanie klientów sieci Lidl Polska bardzo, bardzo dziękujemy i robimy wszystko, aby to wsparcie powróciło do nich w postaci dobrze wyposażonych oddziałów szpitalnych. Dziękujemy, że gracie z nami i tak bardzo angażujecie się chociażby w tegoroczne nasze hasło „żyj zdrowo w zdrowym świecie” – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.