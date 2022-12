Lidl ponownie wprowadza do oferty warzywa o niedoskonałym kształcie. Od poniedziałku 12 grudnia do wyczerpania zapasów będzie można kupić zestaw nieperfekcyjnych warzyw (marchewka, seler, burak) w cenie 6,99 zł/ 3 kg/ 1 opak.

Warzywa o niedoskonałym kształcie ponownie w ofercie Lidla. / fot. PAP/Albert Zawada

Warzywa o niedoskonałym kształcie ponownie w ofercie Lidla

Wielu polskich rolników ponosi straty, gdy ich warzywa nie spełniają przyjętych na rynku „norm”. Tak było w latach wcześniejszych, gdy ponad tysiąc ton buraków pana Mieczysława niemal uległo zmarnowaniu po tym, jak nie nadawało się na sprzedaż. Powód? Nie mieściły się w kalibrze 3-6 cm. Wówczas część krzywych buraków wykupiła sieć Lidl Polska, która postanowiła zachęcić do nich swoich klientów. Okazało się, że nie tylko dobrze je przyjęli, ale pokochali nieperfekcyjne warzywa: najpierw buraki, a potem marchewki.

Lidl Polska ponownie wprowadza do oferty niedoskonałe warzywa. Będą one dostępne w sklepach sieci Lidl Polska od poniedziałku 12 grudnia do wyczerpania zapasów w cenie 2,33 zł/ 1 kg.

Lidl stawia na zero waste

Lidl Polska optymalizuje zamówienia i dostawy żywności tak, aby na sklepowych półkach znajdowało się dokładnie tyle produktów, ile potrzebują klienci. W ten sposób sieć ogranicza marnowanie jedzenia.

We wszystkich sklepach sieci prowadzony jest też projekt „Kupuję, nie marnuję”, w ramach którego oferowane są w pełni wartościowe produkty, ale o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia. Nadwyżki żywności i pozostałe produkty przekazywane są z kolei do organizacji pomocowych, m.in. Federacji Polskich Banków Żywności czy Caritas Polska.

