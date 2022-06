Lidl posadził łąkę kwietną o powierzchni ok. 80 tys. m2

Lidl Polska sadzi łąki kwietne na obszarach graniczących ze swoimi sklepami i centrami dystrybucji.

Lidl posadził łąkę kwietną o powierzchni ok. 80 tys. m2, fot. shutterstock

Lidl stworzył łąkę kwietną o powierzchni blisko 80 tys. m2

Łąki kwietnie sieci handlowej Lidl Polska znajdują się przy placówkach m.in. w Lublinie, Opolu Lubelskim, Ustroniu Morskim, Warszawie oraz we Wrocławiu. W kolejnych latach będzie ich więcej – firma planuje zasiać kwiaty na powierzchni ok. 114 000 m2. Największa z łąk – przy Centrum Dystrybucyjnym Lidl w Dobroszycach – ma prawie 80 tys. m2. To część strategii CSR firmy na lata 2020-2025, w ramach której Lidl podejmuje działania w zakresie poszanowania bioróżnorodności, ochrony klimatu oraz zasobów.

Łąka przy sklepie Lidl w Opolu Lubelskim, ul. Fabryczna. Fot. materiały prasowe

- Wraz z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych i rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, gleby oraz wód, zagrożona została różnorodność biologiczna. Jest to jedno z pięciu najpoważniejszych ryzyk kolejnej dekady, wymienionych w ostatnim raporcie World Economic Forum (WEF) - podaje Lidl.

- W ciągu ubiegłych ok. 40 lat światowe populacje dzikiej fauny i flory zmniejszyły się o średnio 68 proc., a milion gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem w ciągu następnych dziesięcioleci – wśród nich ponad 40 proc. gatunków owadów, również zapylających, jak: motyle, ćmy, pszczoły i chrząszcze. To poważne zagrożenie dla ilości i jakości pożywienia, a ostatecznie – globalnego łańcucha dostaw i stanu branży spożywczej - informuje siec handlowa.

Zabraknie owoców i warzyw

Dlaczego liczba i różnorodność owadów w Unii Europejskiej z roku na rok drastycznie spada? Wpływ na pogarszającą się sytuację mają intensywna gospodarka rolna, stosowanie pestycydów i nawozów, ale też degradacja gleby spowodowana suszą, emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz inne zmiany klimatu. Brak owadów zapylających oznacza natomiast odejście od upraw bogatych w substancje odżywcze, takich jak orzechy, warzywa czy owoce.