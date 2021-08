Lidl poszerza asortyment węgierskich win

Od 9 sierpnia do wyczerpania zapasów w sklepach Lidl Polska w sprzedaży pojawi się selekcja win węgierskich.

Lidl poszerza asortyment węgierskich win, fot. shutterstock

Węgry to kraj z wieloletnią tradycją produkcji wina. Na uwagę zasługują regiony winiarskie takie jak np. Eger, Tokaj, Balaton oraz mniej znane, np. Neszmély. Od 9 sierpnia do wyczerpania zapasów we wszystkich sklepach Lidl Polska w sprzedaży pojawi się selekcja win węgierskich.

Osiem win z różnych regionów Węgier

W ofercie Winnicy Lidla znajduje się osiem wyselekcjonowanych win z różnych regionów Węgier. Sieć proponuje między innymi Kisvirág, Hilltop (14,99 zł/0,75I/1 but.) – białe, wytrawne wino o lekkim orzeźwiającym charakterze, z północy Węgier, z regionu Neszmély. Wino bardzo dobrze komponuje się z rybami, warzywami, sałatami oraz serem.

Balaton to przede wszystkim słynny region turystyczny i cel wakacyjnych wypraw, jednak uprawa winorośli to równie istotna cecha tego miejsca. Właśnie z tego regionu pochodzi kolejna propozycja polecana przez sommeliera, czyli Balaton Weisswein (11,99 zł/0,75I/1 but., cena promocyjna przy zakupie 2 but. to 9,99 zł/0,75I/1 but.). Jest to półsłodkie, białe wino o jasnej, słomkowej barwie. W trunku dominują wyraźne aromaty owoców tropikalnych. Wino najlepiej serwować z drobiem, rybami, serami oraz deserami.

Leżący około 80 km na północ od Budapesztu region Eger jest ojczyzną pikantnego i bogatego w taniny wina Egri Bikavér, Kovács Nimród (19,99 zł/0,75I/1 but.). Jest to flagowy produkt regionu Eger i drugie, po Tokaju, najbardziej popularne wino z Węgier. W tym umiarkowanie ciężkim, wytrawnym winie wyczuwalne są aromaty kwaskowatych owoców leśnych oraz subtelne nuty wanilii i toffi. Egri Bikavér dobrze łączy się z kaczką, wołowiną oraz serami.

W ofercie win węgierskich nie może zabraknąć również przedstawiciela najsłynniejszego węgierskiego regionu – Tokaj Cuvée, Grand Selection (17,99 zł/0,75I/1 but.). Jest to półsłodkie, delikatne, białe wino o kwiatowo-owocowych aromatach. Warto dodać, że Tokaj to najstarszy, oficjalnie zaklasyfikowany region winiarski na świecie, wpisany na listę UNESCO. Region położony jest pomiędzy dwoma rzekami tworzącymi idealny mikroklimat do produkcji tego rodzaju wina. Francuski monarcha Ludwik XIV określił to wino jako „Wino królów, król win”. To węgierskie wino deserowe można podawać do foie gras, kremowych serów lub tarty cytrynowej. Słodki smak tego wina sprawa, że może być ono również deserem samo w sobie.

Lidl Polska poleca również degustację Pinot Grigio (11,99 zł/0,75I/1 but., cena promocyjna przy zakupie 2 but. to 9,99 zł/0,75I/1 but.) oraz Muskotály (9,99 zł/0,75I/1 but., cena promocyjna przy zakupie 2 but. to 7,99 zł/0,75I/1 but.). To przedstawiciele kolejnych, wartych uwagi węgierskich regionów winiarskich.