Lidl poszerza sieć o dwa sklepy

31 marca Lidl otworzy swoje obiekty w Warce, przy ul. Puławskiej 30D, w Białobrzegach oraz przy ul. Rzemieślniczej 32.

Data: 29-03-2022, 10:40

Lidl poszerza sieć o dwa sklepy, fot. shutterstock

Lidl z dwoma nowymi sklepami

Lidl współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Sklep w Warce, przy ulicy Puławskiej 30D, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W obiekcie zostanie zatrudnionych 21 osób. Placówka będzie czynna w godzinach od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 115 miejsc parkingowych.

Lidl: atrakcje z okazji otwarcia sklepów

Placówka w Białobrzegach, przy ulicy Rzemieślniczej 32, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw., a obiekcie zostanie zatrudnionych 19 osób. Placówka będzie otwarta dla klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Dla klientów oferowane jest ok. 90 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia obu sklepów na klientów czekać będą atrakcje.