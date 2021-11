Lidl poszerza sieć w woj. pomorskim i opolskim

4 listopada Lidl otworzy swój pierwszy obiekt w Sierakowicach pod adresem Sierakowice 216 oraz sklep w Praszce przy ul. Piłsudskiego 37.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 02-11-2021, 10:08

Lidl poszerza sieć sklepów. Fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Lidl otwiera sklepy w Sierakowicach i w Praszce

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Sierakowicach, pod adresem Sierakowice 216, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 19 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22.00, a w niedziele od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 127 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będzie kawa serwowana przez baristę.

Nowa placówka w Praszce, przy ul. Piłsudskiego 37, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1050 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 20 osób. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22.00, a w niedziele od 9:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 88 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będą atrakcje, m.in. animator, konferansjer, stoisko kawowe, grillowe oraz z watą cukrową. Każdemu odwiedzającemu proponowane będą również prezenty i gadżety. Dodatkowo przez pierwsze 10 dni od otwarcia obowiązywać będzie oferta promocyjna.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lidl z ekologicznymi rozwiązaniami w sklepach

W sklepie w Sierakowicach wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in. odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystany na cele ogrzewania obiektu, pełne energooszczędne oświetlenie LED – za równo wewnątrz obiektu jak i na parkingu wraz ze sterowaniem oświetleniem mającym na celu optymalizację jego zużycia.

W placówce w Praszce wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.:

· pompy ciepła połączone z geotermią jako odnawialne źródło energii. Jest to flagowy projekt stosowany w sieci sklepów Lidl od wielu lat, przynoszący znaczne oszczędności energii oraz redukcję szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla.

· fotowoltaiki – jako bezemisyjnego źródła produkcji energii elektrycznej. Od tego roku, nowo wybudowane sklepy będą posiadać instalację fotowoltaiczną, a dodatkowo zostanie ona zainstalowana w aż 60 istniejących już placówkach, co oznacza, że w 2021 roku osiągniemy liczbę ponad 120 obiektów z takim rozwiązaniem.

· pełne energooszczędne oświetlenie LED – za równo wewnątrz obiektu jak i na parkingu wraz ze sterowaniem oświetleniem mającym na celu optymalizację jego zużycia.