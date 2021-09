Lidl powiększa sieć sklepów

30 września, Lidl otworzy kolejne sklepy. Pierwzy obiekt z tym logo pojawi się w Tarczynie, 3. w Inowrocławiu oraz 2. w Suwałkach.

Lidl z trzema nowymi sklepami /fot. Lidl

Sklep sieci Lidl Polska w Tarczynie, przy ul. Warszawskiej 67, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą blisko 1100 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych ok. 26 osób.

Lidl otworzy swój 3. obiekt w Inowrocławiu, przy ul. Kasprowicza 15. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Inowrocławiu ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1100 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 17 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 110 miejsc parkingowych.

30 września, Lidl otworzy swój 2. obiekt w Suwałkach, przy ul. Reja 71. Nowy sklep ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 26 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 130 miejsc parkingowych.